SCHOTT erreicht erste Etappenziele zur Klimaneutralität (FOTO)

- Strombedarf zu 100 Prozent mit Grünstrom gedeckt

- CO2-Emissionen um 60 Prozent gesenkt

- Technologie-Roadmap setzt auf Elektrifizierung der Glasschmelze und

Wasserstofftechnologie





Im Jahr 2020 hat der Spezialglaskonzern SCHOTT das Ziel verkündet, in seinereigenen Produktion bis 2030 klimaneutral (https://media.schott.com/api/public/content/f510308b8dfa46cb833cda897492a3da?v=f76962db&download=true&_ga=2.97513117.308489413.1650375349-1997730202.1546881401) werden zu wollen. Jetzt hat dasUnternehmen ein erstes Zwischenfazit gezogen. Trotz Corona-Pandemie und aktuellgroßer Herausforderungen für die Weltwirtschaft hat der Technologiekonzernwichtige Etappenziele auf dem Weg Richtung Klimaneutralität erreicht. Neben derUmstellung auf 100 Prozent Grünstrom und der damit verbundenen Senkung derCO2-Emissionen um 60 Prozent wurden wichtige Entwicklungsprojekte fürklimafreundlichere Schmelztechnologien initiiert. Basis für den anspruchsvollenund komplexen Technologiewandel ist eine globale Roadmap des Konzerns.Die Spezialglasindustrie benötigt viel Energie. Zur Herstellung von CERAN®Kochfeldern, Glasrohr für pharmazeutische Verpackungen, oderDisplayschutzgläsern für Smartphones werden bei SCHOTT zum Schmelzen derGlasrohstoffe Temperaturen von bis zu 1.700 Grad Celsius benötigt. Bisher wurdendie Schmelzwannen vor allem mit dem fossilen Energieträger Erdgas betrieben. Sieverbrauchen bei SCHOTT den größten Anteil an Energie - und sind damithauptverantwortlich für klimaschädliche CO2-Emissionen."Weltweit sind wir von einer Vielzahl wirtschaftlicher Unsicherheiten umgeben.Das darf jedoch nicht dazu führen, dass wir bei unseren Maßnahmen im Kampf gegenden Klimawandel nachlassen. Denn dieser ist eine der wichtigstenHerausforderungen der Gegenwart", sagte Dr. Jens Schulte, Mitglied des SCHOTTVorstandes und verantwortlich für das Strategieprogramm "Zero Carbon". "Unsereersten Etappenziele sind erreicht. Wir werden in den kommenden Jahren weitereambitionierte Zwischenziele auf dem Weg zur Klimaneutralität setzen und arbeitenintensiv daran, die CO2-Emissionen zu senken. Daran wird auch die aktuelleGaskrise nichts ändern."Erfolgreicher Umstieg auf 100 Prozent GrünstromBeim Start des "Zero Carbon" Programms lagen die weltweiten Emissionen vonSCHOTT bei rund einer Million Tonnen CO2-Äquivalenten (CO2e). Bis 2022 konnte