azubi.report 2022 zeigt Unternehmen die Erfolgsfaktoren für die Suche nach Auszubildenden (FOTO)

Hamburg (ots) - Die große Studie zur Situation von Auszubildenden in Deutschland

zeigt, wie sich der Markt der Kandidat:innen verändert, welche Rolle Social

Media spielt und welche Hürden abgebaut werden sollten. So gibt es praktisch

keine zweite Chance für Unternehmen. Sie müssen schnell sein und gut

kommunizieren, um Azubis zu finden, zu sichern und zu halten. Es gibt

Nachholbedarf bei der Fehlerkultur und Wertschätzung gegenüber Azubis, die im

Laufe der Ausbildungszeit stark sinkt. Um gute Mitarbeiter:innen zu halten,

sollte Wertschätzung Teil der Unternehmens-DNA werden.



"Das Kräfteverhältnis auf dem Ausbildungsmarkt hat sich endgültig zu den

Kandidat:innen verschoben, das zeigt unser siebter azubi.report" sagt Felix von

Zittwitz, Geschäftsführer von Ausbildung.de. "Bewerber:innen sind schneller als

je zuvor vom Markt. Die Geschwindigkeit im Bewerbungsprozess ist entscheidender

denn je. Doch wer früh genug ansetzt und in der Orientierungsphase Perspektiven

aufzeigt, erhöht seine Chancen, Ausbildungssuchende für sich zu gewinnen. Wer

dabei auf Social Media setzt, um potenzielle Bewerber:innen zu erreichen, sollte

sich aber bewusst machen: Inhalte mit Arbeits- und Ausbildungsbezug werden

selten aktiv gesucht. So ist es mehr ein Nice-to-have. Kosten und Nutzen sollten

gut abgewogen werden."