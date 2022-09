BONN (dpa-AFX) - Für den Fall eines Gasnotstands soll eine neue Informationsplattform der Bundesnetzagentur helfen, möglichst kluge Entscheidungen über Gas-Abschaltungen zu treffen. Die sogenannte "Sicherheitsplattform Gas" ist am Donnerstag im Internet freigeschaltet worden, wie die Behörde mitteilte. Auf der Plattform können sich wichtige Akteure am Gasmarkt wie große Verbraucher, Gasversorger, Händler und Netzbetreiber registrieren und ihre Daten angeben. Abgefragt werden etwa aktuelle und geplante Gasverbräuche.

"Die Sicherheitsplattform Gas versetzt uns noch besser in die Lage, zielgerichtete und angemessene Maßnahmen im Falle der Notfallstufe zu ergreifen", sagte Netzagentur-Präsident Klaus Müller laut der Mitteilung. "Unser Ziel ist, die durch unser Eingreifen bei den Industriekunden entstehenden volkswirtschaftlichen wie auch betriebswirtschaftlichen Schäden so gering wie möglich zu halten."

Die Plattform wird von der Trading Hub Europe GmbH verwaltet. Das Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Ferngasleitungsnetzbetreiber ist für die deutsche Gasmarkt-Organisation zuständig.

In Sachen Gasversorgung gilt aktuell in Deutschland die Alarmstufe als zweite von drei Warnstufen des Notfallplans Gas. Sollte sich die Gasversorgungslage in Deutschland oder EU-Mitgliedsstaaten weiter verschlechtern, kann die Bundesregierung die Notfallstufe als höchste Stufe ausrufen. Die Bundesnetzagentur wird dann zum sogenannten Bundeslastverteiler und bestimmt, wer bei Gasmangel noch Gas erhält. Haushalte und wichtige Versorgungseinrichtungen wie etwa Schulen oder Krankenhäuser sind dabei besonders geschützt./tob/DP/men