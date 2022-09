Online-Voting beim METRO Preis für nachhaltige Gastronomie 2022 startet / METRO vergibt Sonderpreis für "Urbanes Gastro-Experiment" (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Die drei am Finale teilnehmenden Gastro-Betriebe beim diesjährigen METRO Preis

für nachhaltige Gastronomie stehen fest

- Nach Vorauswahl durch eine Fachjury kann die Öffentlichkeit vom 30.9. - 14.10.

mit ihrer Stimmabgabe den Gewinner und die weiteren Platzierungen bestimmen

- Die Abstimmung erfolgt über die METRO Website:

https://www.metro.de/nachhaltigkeit/nachhaltige-gastronomie

- Zusätzlich verleiht METRO einen Sonderpreis für ein "Urbanes

Gastro-Experiment"

- Die Preisverleihung findet in Düsseldorf statt



Renthof Kassel, burghotel ahead mit dem Restaurant place to V und Wilhelms im

Wälderhaus: Die drei finalen Betriebe für die Vergabe des METRO Preises für

nachhaltige Gastronomie 2022 stehen fest! Ab morgen kann die Öffentlichkeit über

die METRO Website per Online-Voting für ihr Lieblingskonzept stimmen. Die

Gewinnerinnen und Gewinner des Preises werden auf einer Preisverleihung in

Düsseldorf verkündet. Zusätzlich vergibt METRO dieses Jahr einen Sonderpreis für

ein "Urbanes Gastro-Experiment", der an das Lobe Lokal nach Berlin geht.