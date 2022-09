Noch keine Steuererklärung gemacht? - Abgabefrist läuft am 31. Oktober ab (AUDIO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Anmoderationsvorschlag: Die einen machen die

Steuererklärung recht früh, damit sie es hinter sich haben, andere schieben sie

so lange vor sich her, bis es nicht mehr geht. Wer zur letzteren Gruppe gehört,

sollte so langsam in die Puschen kommen, denn die Abgabefrist für die

Steuererklärung 2021 läuft am 31. Oktober aus. Warum Sie diesen Termin nicht

verpassen sollten, verrät Ihnen Oliver Heinze.



Sprecher: Wer seine Steuererklärung für 2021 selbst macht und noch nicht

abgegeben hat, sollte sich beeilen. Spätestens am 31. Oktober sollte sie dem

Finanzamt vorliegen, sonst kann das nämlich teuer werden.