FSD Pharma Inc. erhält von der Nasdaq die Verständigung über eine Unterschreitung des Mindestangebotspreises

Toronto, 29. September 2022 – FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) („FSD Pharma“ oder das „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Aufbau eines Portfolios von innovativen Vermögenswerten und Biotechnologielösungen zur Bekämpfung von Erkrankungen, die weltweit Millionen von Menschen betreffen, verschrieben hat, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen am 27. September 2022 von Nasdaq Stock Market LLC („Nasdaq“) eine schriftliche Verständigung (das „Verständigungsschreiben“) erhalten hat. Darin wurde mitgeteilt, dass das Unternehmen die in den Vorschriften der Nasdaq festgelegte Mindestangebotspreisanforderung für eine dauerhafte Notierung im Nasdaq Capital Market nicht erfüllt. Bei dem Verständigungsschreiben handelt es sich lediglich um eine Mängelanzeige, und nicht um eine Mitteilung über die Einstellung der Börsennotierung. Insofern hat das Verständigungsschreiben keine Auswirkungen auf die Notierung oder den Handel der nachrangigen Stimmrechtsaktien der Klasse B des Unternehmens an der Nasdaq.

Die Nasdaq schreibt in Listing Rule 5550(a)(2) vor, dass im Nasdaq Capital Market notierte Wertpapiere einen Mindestangebotspreis von 1,00 US-Dollar pro Aktie aufweisen müssen, und in Listing Rule 5810(c)(3)(A) ist festgelegt, dass ein Verstoß gegen die Mindestangebotspreisanforderung vorliegt, wenn die Unterschreitung über einen Zeitraum von 30 aufeinanderfolgenden Geschäftstagen andauert. Auf Grundlage des Schlusskurses der nachrangigen Stimmrechtsaktien der Klasse B des Unternehmens an den 30 aufeinanderfolgenden Geschäftstagen vom 15. August 2022 bis zum 26. September 2022 hat das Unternehmen somit die Mindestangebotspreisanforderung nicht erfüllt.

Gemäß dem Listing Rule 5810(c)(3)(A) der Nasdaq wurde dem Unternehmen eine Frist von 180 Kalendertagen bzw. bis zum 27. März 2023 eingeräumt, um die vorschriftsmäßige Einhaltung gemäß dem Listing Rule 5550(a)(2) der Nasdaq wiederherzustellen. Um den Compliance-Status wiederzuerlangen, müssen die nachrangigen Stimmrechtsaktien der Klasse B des Unternehmens an mindestens 10 aufeinanderfolgenden Geschäftstagen einen Schlusskurs von mindestens 1,00 US-Dollar erreichen. Sollte das Unternehmen den Compliance-Status bis zum 27. März 2023 nicht wiedererlangen, wird entweder ein zusätzlicher Zeitraum für das Wiedererlangen des Compliance-Status gewährt oder es ist mit einem Delisting von der Nasdaq zu rechnen. Die nachrangigen Stimmrechtsaktien der Klasse B des Unternehmens notieren zusätzlich an der Canadian Securities Exchange und an der Frankfurter Wertpapierbörse, und die Mitteilung hat keinerlei Auswirkungen auf den Compliance-Status des Unternehmens in Bezug auf diese beiden Börsennotierungen.