Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat bei ihren Verhandlungen über eine Gaspreisbremse eine Einigung erzielt. Das kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag an. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer