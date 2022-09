Stagflation & Inflation einfach erklärt

Was ist denn Inflation?

Stagflation lässt sich am besten mit einer Abgrenzung zur Inflation erklären. Im Prinzip ist Inflation ein erwünschtes Phänomen. Zentralbanken lenken Geld in den Markt, was die Nachfrage nach Produkten steigen lässt. Die erhöhte Nachfrage führt zu einem steigenden Preisniveau der Produkte und Dienstleistungen und somit höheren Umsätzen. Das wiederum führt zu einer erhöhten Beschäftigung, was wiederum die Nachfrage nach den Produkten ankurbelt. Inflation ist demnach (wenn sie auf einem gemäßigten Niveau stattfindet) ein positives Zeichen und in Wirtschaftsräumen explizit erwünscht. Die Europäische Zentralbank hat beispielsweise seit Ihrer Gründung das Ziel verankert im Euroraum eine jährliche Inflation von „nahe aber unter 2%“ zu erreichen.

Stagflation = Inflation + Stagnation

Bei einer Stagflation steigen die Preise (Inflation), das Wirtschaftswachstum stagniert allerdings (Stagnation). Das Wort Stagflation ist daher auch eine Kombination der beiden Begriffe Inflation und Stagnation. Bei einer Stagflation steigt das Preisniveau an - aber nicht aufgrund einer florierenden Wirtschaftsentwicklung, sondern vielmehr aufgrund eines externen Schocks (z.B. der Ukraine-Konflikt). Im aktuellen Fall führen die Störungen am Öl- und Gasmarkt zu erhöhten Preisen bei der Erzeugung von Energie, die von den Versorgungsunternehmen an die Verbraucher und Unternehmen weitergegeben werden. Da die Verbraucher nun mehr für Energie zahlen müssen, bleibt weniger Geld für Konsum übrig. Dadurch sinkt die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, was in einem stagnierenden oder auch negativen Wirtschaftswachstum resultiert.

Die Mutter aller Stagflationen

Die Ölkrise der 1970er Jahre ist ein prominentes Beispiel für eine Stagflation. Damals drosselten die arabischen Ölstaaten die Förderungen des Energieträgers und verhängten ein Embargo. Der Ölpreis stieg in der Folge auf das Vierfache Niveau und führte zu einem hohen Preisanstieg bei vielen Produkten und Dienstleistungen, einem massiv gebremsten Konsum und höherer Arbeitslosigkeit. Damals setzte die Ölkrise eine Lohn-Preis-Spirale in Gang, die in den 70er und 80er Jahren die Löhne in die Höhe schießen lies. Diese entsteht, wenn Arbeitnehmer durch gestiegene Lebenshaltungskosten erwarten, dass Unternehmen ihnen höhere Gehälter zahlen. Diese Mehrkosten geben die Unternehmen oftmals direkt an die Verbraucher weiter, indem die Produkte teurer werden. Dadurch wird das Wachstum der Wirtschaft gehemmt (Stagnation), da weniger konsumiert wird. Eine Stagnation entsteht.