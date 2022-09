Euskirchen (ots) -



- Europas führender Tiernahrungshersteller stellt sein Engagement für Haustiere,

die Menschen, die sie lieben, und die Umwelt vor.

- Mit 6 neuen Initiativen stellt sich PURINA den großen Herausforderungen

unserer Zeit.

- Im Fokus stehen die Unterstützung der Gesundheit von Menschen in schwierigen

Lebenssituationen und ambitionierte Ziele für eine regenerative Zukunft



Das neue Engagement bekräftigt die Ambition von PURINA, weit mehr als ein

führender Tiernahrungshersteller zu sein und sich für eine nachhaltigere Zukunft

einzusetzen. Das Unternehmen möchte so einen aktiven Beitrag zur Bewältigung der

großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit leisten.





Im Rahmen von sechs Initiativen mit ambitionierten Zielen engagiert sich PURINAdafür, dass unser Planet auch für nachfolgende Generationen lebenswert bleibt.Das Engagement soll sicherstellen, dass das Unternehmen auch in Zukunftinnerhalb der ökologischen Belastungsgrenzen der Erde handelt, um diese zuschützen und zu erhalten. Das gesellschaftliche Engagement von PURINA wurde imEinklang mit den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung(Sustainable Development Goals)(https://www.un.org/en/chronicle/article/what-sdgs-mean) konzipiert undberücksichtigt deren wichtigste soziale Ambitionen. Im Fokus stehen dabei diegeistige und körperliche Gesundheit von Menschen.PURINA hat es sich zum Ziel gesetzt, diese Bereiche durch die Kraft der Bindungzwischen Haustier und Mensch positiv zu beeinflussen. Die Einführung diesersozialen Dimension baut auf der Überzeugung von PURINA auf, dass die Bindungzwischen Menschen und Haustieren das Leben bereichert - insbesondere fürMenschen in schwierigen Lebenssituationen.PURINA wird zudem einen wichtigen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit in der Brancheleisten. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, die Regeneration vonBoden- und Meeresökosystemen voranzutreiben, indem es auf regenerative,kreislauffähige Systeme umsteigt, um so die Regeneration von Meer und Böden zuunterstützen."Tiernahrung bleibt immer unser Herzstück, aber unser Engagement reicht weitüber den Rand des Napfes hinaus. Wir haben erkannt, dass wir uns in einerentscheidenden Phase befinden. Es ist notwendig, dass wir uns für dieWiederherstellung einer gesunden Umwelt, für eine gerechtere Gesellschaft undfür die Verbesserung der Lebensqualität unserer Haustiere einsetzen. Aus diesemGrund haben wir uns bei PURINA diese starken und ambitionierten Ziele gesetzt" ,so Jeff Hamilton, CEO Nestlé Purina PetCare Europa.PURINA hat seine neuen Initiativen auf dem virtuellen BetterWithPets Forum 2022