Wien (APA-ots) - Der Handelsverband hat heute im Rahmen einer Pressekonferenz gemeinsam mit der GAW Wirtschaftsforschung und NielsenIQ die erste österreichische Studie zur Wertschöpfungs-, Produktions- und Beschäftigungswirkung sowie zu den Umwelteffekten des heimischen Lebensmittelhandels präsentiert. Für das Studienprojekt wurde der Faktor Regionalität im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) anhand des Anteils heimischer Produkte am Gesamtkonsum beim Kernsortiment in den 5 Produktgruppen Fleisch (Rindfleisch, Schweinefleisch), Milch, Brot, Eiern und Gemüse analysiert.

* Kernergebnis: Der Regionalitäts-Anteil bei den fünf wichtigsten Produktkategorien im LEH ist in Österreich mit 83,8%deutlich höher als in seinen zentraleuropäischen Nachbarländern (60% - 78%). * Im direkten Vergleich mit Deutschland weist Österreich einen um 5,6 Prozentpunkte höheren Anteil heimischer Produkte an der heimischen Nachfrage auf.



Im Rahmen von Simulationsrechnungen zeigt sich für die genannten Produktgruppen, dass der höhere Selbstversorgungsgrad im Vergleich mit Deutschland folgende Mehrwerte für Österreich bringt:

* Erhöhung der Wirtschaftsleistung um jährlich 460 Mio. Euro * Erhöhung der Beschäftigung um 3.414 Jahres-Vollzeitäquivalente * Erhöhung des jährlichen Abgabenaufkommens um 152 Mio. Euro

"Unsere Studie belegt erstmals, dass der österreichische Lebensmittelhandel mit einem Regionalanteil von 83,8 Prozent im Kernsortiment nicht nur ein wichtiger Wachstums- und Jobmotor ist, sondern als verlässlicher Partner der heimischen Landwirtschaft auch ein Garant für Regionalität und Lebensqualität im Land", sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Bei Milch, Brot und Eiern stammen österreichweit über alle Verwendungszwecke wie privater Konsum oder Weiterverarbeitung in Gastronomie oder

Lebensmittelindustrie mehr als 90% der Umsätze von heimischen Produkten, bei Gemüse sind es 83% und bei Fleisch immerhin rund 70%.

Zwtl.: Hoher Regionalanteil im heimischen LEH reduziert Treibhausgas-Emissionen um 19.000 t CO2e



Neben den positiven regionalwirtschaftlichen Effekten zieht der höhere Anteil heimischer Produkte am betrachteten Gesamtumsatz der Händler die folgenden positiven Umwelteffekte nach sich: