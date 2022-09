Defence Therapeutics erhält Patente in Japan und Israel und baut die Präsenz seiner neuartigen ADC-Plattformtechnologie auf dem schnell wachsenden Markt für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate aus

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 29. September 2022 – Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich vorrangig auf die Entwicklung von neuartigen immunonkologischen Vakzinen und Technologien zur Arzneimittelverabreichung einschließlich Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten („ADCs”) spezialisiert hat, freut sich, bekanntzugeben, dass die Patentanmeldung vom japanischen Patentamt für den japanischen Patentantrag Nr. 2018-568469 des Unternehmens gewährt wurde. Darüber hinaus wurde die Annahme der israelischen Patentanmeldung Nr. 261765 am 1. August 2022 im israelischen Patents and Designs Journal veröffentlicht.

Die Annahme der Anmeldung betrifft neue Patente, die konjugierte Verbindungen abdecken, welche einen Transport von Antikörpern zum Zellkern durch die firmeneigene Technologie AccumTM ermöglichen. AccumTM ergänzt das Patentportfolio des Unternehmens durch die Lösung für eine präzise Transportmethode zur verbesserten Zuleitung von intrazellulären Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten. Durch das Überwinden problematischer Zellrecycling- und -abstoßungsmuster ermöglicht Accum es ADCs, die intrazelluläre Abgabe chemotherapeutischer Medikamente zu kontrollieren, was zu einer besseren präklinischen Antitumoraktivität führt. Durch die Steigerung der Spezifität der zielgerichteten Tumoransteuerung – aufgrund der erhöhten Wirkstoffakkumulation – wird die unspezifische Toxizität bei gesunden Zellen erheblich reduziert.

„Die japanischen und israelischen Patente stellen einen wichtigen Meilenstein für den Schutz und den Ausbau des in direktem Zusammenhang mit unserem ADC-Programm stehenden kommerziellen Potenzials von AccumTM dar. Defence erwartet in nächster Zeit die Ergebnisse von wichtigen laufenden Studien und wird diese bekanntgeben, sobald sie zur Verfügung stehen. Der Einsatz von Defence für den Schutz der innovativen AccumTM-Technologieplattform ist von wesentlicher Bedeutung, da seine ADC-Entwicklung weiter voranschreitet. Das Interesse an der ADC-Anwendung nimmt weltweit zu, da ADCs in der Onkologie zum Einsatz kommen und hier rasche Fortschritte erzielt werden“, so Herr Plouffe, der CEO von Defence.