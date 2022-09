Covestro-Chef führt den Chemieverband / Steilemann zum VCI-Präsidenten gewählt

Frankfurt/Main (ots) - Dr. Markus Steilemann ist neuer Präsident des Verbandes

der Chemischen Industrie (VCI). Die Mitgliederversammlung votierte heute in

Berlin für den Vorstandsvorsitzenden der Covestro AG mit Hauptsitz in

Leverkusen. Steilemann folgt turnusgemäß auf Evonik-Chef Christian Kullmann, der

als Mitglied des VCI-Präsidiums bestätigt wurde. Die Amtszeit dauert zwei Jahre.



"Ich trete dieses Amt in Zeiten an, die für die deutsche Chemie noch nie so

ernst und herausfordernd waren wie jetzt. Unsere Unternehmen sind

Innovationsmotor und Rückgrat der Wirtschaft. Aber seit Monaten arbeiten wir im

Krisenmodus. Niemand darf mehr die Augen davor verschließen, dass auch solide

geführte Unternehmen wegen Energiepreisen auf einem nie da gewesenen

Rekordniveau mit dem Rücken zur Wand stehen, ihre Produktion drosseln oder gar

einstellen", sagte Markus Steilemann und betonte: "Wenn Unternehmen nicht mehr

rentabel produzieren können, sind die Folgen für unsere gesamte Gesellschaft

fatal. Nur mit einer starken Wirtschaft können wir die Herausforderungen in

unserem Land bewältigen - ökonomisch, ökologisch und sozial. Dafür setze ich

mich in den kommenden zwei Jahren als VCI-Präsident ein."