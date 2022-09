Solange die Leitzinsen steigen, werden die Aktienmärkte nicht nachhaltig drehen

Luxemburg (ots) - Die Aussichten für Risikoassets wie Aktien haben sich stark

eingetrübt. Zinserhöhungen und Quantitative Tightening belasten die Märkte - und

es könnte noch weiter schwierig bleiben. "Historisch wurde noch kein Markttief

erreicht, solange die Fed im Zinserhöhungszyklus war", sagt Carsten Gerlinger,

Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. "Die besseren

Chancen liegen aktuell im nichtzyklischen Konsum und bei Kommunikationswerten."



Die Bewertung der Aktien ist unter dem Aspekt des konjunkturellen Ausblicks

immer noch ambitioniert hoch. "Die US-Unternehmen konnten in den vergangenen

Monaten die höheren Kosten an die Kunden weitergeben", sagt Gerlinger. "Auch die

Gewinnmargen sind immer noch überdurchschnittlich hoch und liegen auf dem Niveau

der 1960er-Jahre, was zu Rekordgewinnen geführt hat." Bei einem zu erwartenden

schwächeren Wirtschaftswachstum und hoher Inflation wird sich diese Entwicklung

aber nicht fortsetzen, entsprechender Margendruck ist zu erwarten. Vor allem das

Growth-Segment bleibt anfällig bei einem möglichen weiteren Renditeanstieg.





Europa ächzt unter der Last der Sanktionen gegen Russland und leidet unter demEnergiepreisanstieg. "Das zusammen mit dem konjunkturellen Ausblick belastet diesehr zyklische Industrie in Europa", so Gerlinger. "Small Caps leiden dabeiüberproportional unter der aktuellen Unsicherheit." Für Aktien der Eurozonespricht immer noch die günstigere Bewertung. "Relativ gesehen bietetGroßbritannien in Europa noch gute Chancen", sagt Gerlinger. "Aufgrund seinerIndexschwergewichte in Banken, die von steigenden Zinsen profitieren, Healthcareals defensiver Branche und Rohstoffe bietet der Markt bessere Chancen alsEuroland."Die Emerging Markets sind zwar langfristig sehr aussichtsreich, kurzfristigjedoch mit mehr Unsicherheit behaftet und damit nicht mehr so attraktiv wiezuvor. "In Südamerika bestehen derzeit politische Unsicherheiten vor allem wegender anstehenden Präsidentschaftswahlen in Brasilien", so Gerlinger. "DerKontinent profitiert aber insgesamt vom günstigen Umfeld der Rohstoffe."China dagegen befindet sich weiter im Sog von Corona. "Der Immobiliensektorstellt die Hauptassetklasse der Chinesen dar", sagt Gerlinger. "Was für denDeutschen das Sparbuch war, ist für den Chinesen die Immobilie." Es ist zuerwarten, dass die chinesische Zentralbank ihren expansiven Kurs weiterführt,jedoch wird dies nicht reichen, damit sich die chinesische Volkswirtschaft einemstärkeren globalen Konjunkturabschwung oder einer Rezession in den großenwestlichen Volkswirtschaften entziehen kann.In Erwartung einer wohl unausweichlichen Rezession bietet sich eine leicht