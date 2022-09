Renzo Taal wird neuer CEO von Thinkproject

München (ots) - Renzo Taal wird zum 14. November 2022 der neue CEO von

Thinkproject, Europas führender SaaS-Plattform für Bau- und Ingenieursprojekte.

Er tritt damit die Nachfolge von Patrik Heider an, der sich entschlossen hat,

das Unternehmen zu verlassen. Der Niederländer Renzo Taal bringt reichlich

internationales Know-how aus der B2B SaaS- und CRM-Branche zu Thinkproject. Der

Spitzenmanager hat große Erfahrung in verschiedenen Rollen bei Salesforce

gesammelt - zuletzt als General Manager Asia in Singapur. Zu Thinkproject kommt

er nun von UIPath aus, einem Spezialisten for Robotic Process Automation, dessen

Wachstum er als Senior Vice President & Managing Director EMEA vorangetrieben

hat.



Der neue CEO betrachtet es als seine Mission, den Wachstumskurs von Thinkproject

fortzuführen: "Wir werden die internationale Expansionsstrategie von

Thinkproject weiter vorantreiben und unsere Entwicklung beschleunigen", sagt

Renzo Taal. "Gerade in Europa sind wir bereits klarer Marktführer. In seiner

22-jährigen Geschichte hat sich Thinkproject durch zahlreiche Akquisitionen

vergrößert, und unser Portfolio ist heute weit über unser ursprüngliches Angebot

des Common Date Environment (CDE) hinausgewachsen. Wir arbeiten intensiv an der

End-to-End-Integration unseres Angebots, um unseren Kunden ein nahtloses

Erlebnis zu bieten." Zuletzt hatte Thinkproject im Januar 2022 die französische

Kairnial Group mit ihrem System für mobiles Building Information Modeling (BIM)

übernommen.