Smartvillage eröffnet neuen Hotspot für Business-Events in München / Aufbruch in die Arbeitswelt der Zukunft (FOTO)

München (ots) - Das aufstrebende New Work Startup smartvillage eröffnet am 13.

Oktober 2022 einen zweiten Standort im Münchner Stadtteil Bogenhausen - den

smartvillage Event-Campus in direkter Nachbarschaft zum markanten

Arabella-Hochhaus. Auf 3.500 qm entstehen in der neuen Location 17 kreative

Erlebnisräume für Workshops, Meetings und Events in jeder Größenordnung. Nachdem

das 2018 gegründete Unternehmen an seiner ersten Location mehr als 35.000 Gäste

begrüßt und unzählige Events gehostet hat, geht die Erfolgsgeschichte damit in

die nächste Runde. Nach intensiven Planungs- und Umbaumonaten lädt das

smartvillage jetzt zu einer spektakulären Eröffnungsparty in das frisch

renovierte Gebäude ein.



Smartvillage hat innerhalb weniger Monate ein stillgelegtes Konferenzzentrum im

Arabellapark zum neuen Hotspot für Kollaboration und Inspiration in München

verwandelt. In Zukunft wird die extravagante Location kleinere und mittelgroße

Kreativräume für intensive Teamworkshops, aber auch große Konferenz- und

Tagungsräumlichkeiten für bis zu 800 Personen bieten. Das Besondere? Der Campus

zeichnet sich durch unkonventionelle Designs, Hospitality-Fokus und einen

gelebten Community-Charakter aus und bringt neuen Wind in die traditionelle und

häufig stark konservativ geprägte Tagungsbranche. Getreu dem Motto "Welcome to

your playground!" wird das 20-köpfige Team aus Eventmanagern,

Interior-Designern, und New-Work Spezialisten die Arbeitswelt erneut auf den

Kopf stellen und eine Spielfläche für unvergessliche Business-Meetings kreieren.