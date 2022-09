Wirtschaft Aus für Gasumlage erfolgt per Verordnung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Pläne zur Abschaffung der umstrittenen Gasumlage konkretisiert. "Die Gasumlage ist per Verordnung eingesetzt worden und wird per Verordnung zurückgezogen werden", sagte er am Donnerstag in Berlin.