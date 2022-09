UBS stuft Kion auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kion von 75 auf 29 Euro eingestampft, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gabelstaplerhersteller sei in einer ähnlichen Krise wie vor einigen Jahren der Anlagenbauer Gea sowie der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kion bewege sich auf einem schmalen Grat zwischen kurzfristigen Risiken und strukturellen Chancen. Weier sieht Risiken auf der Kostenseite und bei der Bilanz. Da viel, aber noch nicht alles Negative eingepreist sei, drohten der Aktie weitere Kursverluste. Strukturell räumt er ihr allerdings Aufwärtspotenzial ein./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2022 / 16:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -9,52 % auf 19,11EUR an der Börse Tradegate.