DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft PERNOD RICARD auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Pernod Ricard vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 198 Euro belassen. Analyst Chris Collett verspricht sich laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie von dem Spirituosenhersteller einen soliden Jahresauftakt. Anleger dürften stark auf etwaige Signale einer Nachfrageschwäche oder möglichen Kostendrucks achten. Profitiert haben dürfte Pernod von ausgelaufenen Lockdowns in China und der Erholung im Reiseverkehr./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2022 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -0,22 % auf 185,2EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Chris Collett

Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 198

Kursziel alt: 198

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m