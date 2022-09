Low-Code Studie Von der Krisentechnologie zur Kerntechnologie / Führungskräfte erwarten ab 2024 mehr Low-Code als traditionelles Coding (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Mendix-Umfrage "State of Low-Code 2022": Anstieg der Akzeptanz von Low-Code

von 77% im Jahr 2021 auf 94% im Jahr 2022, einschließlich

Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Einzelhandel, öffentlicher Sektor und

industrielle Fertigung.

- 69% sehen Entwicklung von Low-Code von einer Krisen- zur Kerntechnologie. 40%

nutzen Low-Code für die Erstellung unternehmenskritischer Lösungen.

- Jedes neunte Unternehmen wäre in der Pandemie ohne Technologiewechsel, unter

anderem auch Low-Code, gescheitert.



Mendix (https://www.mendix.com/de/) , Siemens-Tochter und weltweiter Marktführer

in der Entwicklung moderner Unternehmensanwendungen gibt heute die Ergebnisse

der Umfrage "State of Low-Code in Key Verticals 2022" bekannt. Die Studie zeigt,

dass die meisten Unternehmen bis 2024 eine häufigere Nutzung von Low-Code als

traditionelles Coding erwarten. Diese Einschätzung wird von den Gartner-Analysen

(https://www.computerworld.com/article/3658908/how-low-code-tools-are-filling-a-

void-caused-by-the-great-resignation.html#:~:text=Low-code%20technology%20is%20d

esigned,less%20than%2025%25%20in%202020.) bestätigt, die bis 2025 von einem

Anteil von rund 70% mit Low-Code oder No-Code-Technologien entwickelter

Unternehmensanwendungen ausgehen. Im Jahr 2020 waren es weniger als 25%.