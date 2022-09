ITS World Congress 2022 AUTOCRYPT stellt integriertes Managementsystem für SCMS vor

Los Angeles (ots/PRNewswire) - AUTOCRYPT, ein branchenführender Anbieter von

C-ITS-Cybersecurity- und Smart-Mobility-Lösungen, hat auf dem ITS World Congress

2022 in Los Angeles sein neues Integrated Management System (IMS) für SCMS

vorgestellt. Als einziger V2X-Sicherheitsanbieter für alle C-ITS-Projekte in

Korea ist AUTOCRYPT auf die Sicherung von V2X, fahrzeuginternen Systemen und

Plug-and-Charge sowie auf PKI-Systeme und Zertifikatsautorisierungsdienste

spezialisiert.



IMS for SCMS von AUTOCRYPT ist ein integriertes Zertifikatsmanagement-Tool für

das Security Credential Management System (SCMS), ein PKI-basiertes

Sicherheitsüberprüfungssystem für V2X-Kommunikation. IMS for SCMS ermöglicht es

Automobilherstellern, alle ausgestellten und widerrufenen Zertifikate für ihre

Fahrzeugflotten in Echtzeit zu überwachen und zu verwalten - in allen Regionen

und auf einer zentralisierten Benutzeroberfläche.