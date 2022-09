Adieu Plastik Finnland bringt nachhaltige Verpackungen nach Deutschland

Finnland arbeitet im Rahmen mehrerer Initiativen daran, das Leben lebenswerter

zu machen. Umweltschutz und damit die Rettung unseres Planeten stehen dabei

vielfach im Fokus. Das nordische Land hat hierfür Plastikverpackungen den Kampf

angesagt und will diese durch umweltfreundliche und nachhaltige Alternativen

ersetzen. Als Teil eines finnischen Ökosystems unterstützt die

Regierungsorganisation Business Finland innovative Unternehmen dabei,

Plastikverpackungen den Garaus zu machen. Die Produkte mehrerer finnischer

Unternehmen sind auch für Kunden in Deutschland erhältlich.



Trotz einiger Verbote zur Plastiknutzung - wie beispielsweise die verbannten

Plastiktüten - fällt in Deutschland noch zu viel Plastikmüll an. Einen

erheblichen Beitrag daran haben Verpackungen. So entfallen in Deutschland 27

Prozent des verbrauchten Kunststoffs auf Verpackungen, gleichzeitig machen

Kunststoffverpackungen jedoch fast 60 Prozent der Kunststoffabfälle aus.

Jährlich fallen damit 38 Kilogramm verbrauchte Verpackungen pro Kopf in

Deutschland an.