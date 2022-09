Handeln, bevor im Mittelstand die Lichter ausgehen / Bundesverband Deutscher Mittelstand fordert umfassende Maßnahmen im Angesicht der existenzbedrohenden Energiekrise

München (ots) - Deswegen jetzt sofort:



1. Soweit wie irgendwie möglich runter mit Steuern, Abgaben und Umlagen auf

Energie!

2. Soviel Atomstrom wie technisch machbar!

3. Alle eigenen Öl- und Gasquellen nutzbar machen!

4. Echten Wettbewerb auf dem Strommarkt schaffen!



Ohne Energie kann man nichts schaffen. Die gesamte Wirtschaft hängt unmittelbar

von der Verfügbarkeit bezahlbarer Energie ab. Das gilt insbesondere für den

Mittelstand, weil hier die Unternehmer ihre Gütererzeugung und Dienstleistungen

nicht einfach an kostengünstigere Standorte verlagern können und das auch gar

nicht wollen. Regionale Produktion ist nicht nur ökonomisch und sozial

erstrebenswert, sondern meistens auch ökologisch sinnvoll. "Für all das haben

die deutschen Mittelständler schon lange vor entsprechenden politischen Trends

Verantwortung übernommen", betont der Präsident des Bundesverbands Deutscher

Mittelstand (BM) WIR EIGENTÜMERUNTERNHMER Prof. Dr. Volker Römermann.





"Die derzeitige Situation am Energiemarkt überfordert aber viele heillos", soRömermann weiter. In diesem Jahr haben sich die gewerblichen Erdgaspreisedurchschnittlich mindestens verdoppelt, für viele verdreifacht und in einzelnenFällen noch deutlich stärker erhöht. Auch die Strompreise haben sich ungefährverdreifacht, genauso wie das Heizöl. Zusammen mit Schwierigkeiten beiausländischen Zulieferungen aufgrund andauernder oder nachwirkenderCOVID-Beschränkungen, steigenden Zinsen, schwindender Kaufkraft und dem Ausfallvon Mitarbeitern aufgrund Corona-Infektionen unabhängig von Symptomen undgesetzlichen Quarantänen, ergibt das eine verheerende Melange.Der BM-Präsident warnt: "Seien es die Heizkosten eines kleinen Ladens, dieTransportkosten oder die Strom- und Prozesswärme-Kosten im verarbeitendenGewerbe, die Belastungen nehmen für sehr viele Betriebe inzwischen einexistenzgefährdendes Ausmaß an." Egal, ob daraus eine Insolvenz resultiert oderBetriebe einfach nichts mehr verkaufen und ihr Geschäft still und leise aufgebenoder erst einmal "nur" Verluste entstehen: In jedem Fall geht enormeWirtschaftskraft verloren und damit Arbeitsplätze, Steueraufkommen sowieInnovations- und Investitionspotenziale, die jetzt gerade im notwendigenenergetischen Wandel entscheidend wären."Über die letzten großen globalen Wirtschaftskrisen - von der Dotcom-Blase, überdie Subprime- bis zur Euro-Staatsverschuldungskrise - war es immer gerade derbreite deutsche Mittelstand, der verhindert hat, dass in der Bevölkerungüberhaupt etwas davon wahrzunehmen gewesen wäre", ist sich Römermann sicher. Inden letzten 20 Jahren hat sich das Steueraufkommen fast verdoppelt und dieArbeitslosigkeit hat sich mehr als halbiert, die sozialversicherungspflichtigeBeschäftigung klettert von einem Rekord zum nächsten. Bei der jetzigen Krisestoßen die mittelständischen Betriebe aber an ihre Grenzen und aufgrund derunzähligen staatlichen Interventionen auf dem Energiemarkt ist kaum mit einergesunden marktmäßigen Strukturbereinigung zu rechnen. Bevor im Mittelstand dieLichter ausgehen, muss die Bundesregierung unbedingt handeln - und zwar schnell:1. Reduzierung aller Steuern auf Energieträger auf das in der EU zulässigeMindestmaß sowie eine europäische Initiative für ein vollständigesEnergiesteuer-Moratorium.2. Laufzeitverlängerung der drei noch in Betrieb befindlichen Atomkraftwerke undPrüfung der Wiederinbetriebnahme jüngst abgeschalteter AKWs, bis sie wirklichnachhaltig und krisensicher durch andere CO2-neutrale Quellen ersetzt wurden.3. Freigabe zur Förderung für alle wirtschaftlich erschließbaren Erdgas- undErdölvorkommen auf deutschem Hoheitsgebiet und gesetzliche Lockerungen fürdas Fracking unkonventioneller Lagerstätten.4. Neugestaltung des Stromhandelsmarktes, so dass sich der Preis nicht mehr imMerit-Order-Verfahren nach dem teuersten Anbieter richtet, sondern derWettbewerb wieder in Gang gesetzt wird.Der Bundesverband Deutscher Mittelstand (BM) wurde 1994 gegründet. Er ist Teilder Wir Eigentümerunternehmer-Verbandsgruppe und spricht zusammen mit dieser fürca. 30.000 mittelständische Unternehmen, Freiberufler und Selbständige inDeutschland. Präsident des BM ist seit 2021 Prof. Dr. Volker Römermann, CSP . Erist zudem seit 1996 Rechtsanwalt, Vorstand der Römermann Rechtsanwälte AG mitSitz in Hamburg, Honorarprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin undHerausgeber und Autor von über 1.000 Büchern und Aufsätzen insbesondere zuThemen aus dem Wirtschaftsrecht.