PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Donnerstag nach einem sehr schwachen Handelsstart an der Wall Street seine Tagesverluste ausgeweitet. Der Leitindex der Eurozone fiel zuletzt um 2,52 Prozent auf 3251,13 Punkte. Das Börsenbarometer notiert damit aktuell auf dem Niveau von November 2020. Der deutsche Leitindex Dax rutschte ebenfalls tiefer in die Verlustzone und büßte zuletzt 2,38 Prozent ein.

Am US-Aktienmarkt schürten robuste Konjunkturdaten einmal mehr die Sorge, dass die Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation weiter steigen dürften. So sank die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend und deutlich. Vor US-Börseneröffnung hatten bereits enttäuschende Geschäftszahlen die Kurse an den europäischen Aktienmärkten belastet./la/he