Die Pläne sind Teil einer größeren Maßnahme, bei der insgesamt 500 Millionen Pfund (umgerechnet rund 560 Millionen Euro) eingespart werden sollen, hieß es in der Mitteilung weiter. Davon müssten 28,5 Millionen beim World Service gekürzt werden. Notwendig sei dies wegen der hohen Inflation, steigenden Kosten und stagnierender Beiträge.

LONDON (dpa-AFX) - Die BBC will im Rahmen ihrer neuen Digital-First-Strategie 382 Arbeitsplätze bei ihren internationalen Angeboten des BBC World Service streichen. Mehrere fremdsprachige Radiosender der britischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, unter anderen auf Arabisch, Persisch, Chinesisch, Hindi, Urdu und Indonesisch sollen eingestellt werden, wie die British Broadcasting Corporation am Donnerstag mitteilte. Keines der 41 fremdsprachigen Angebote solle ganz wegfallen, insgesamt werde aber fast die Hälfte davon künftig nur noch als Online-Angebot zur Verfügung stehen.

Digital First BBC will knapp 400 Stellen bei World Service streichen

