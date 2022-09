Es sei beeindruckend, dass es die Porsche AG in diesen schwierigen Börsenzeiten geschafft hat, ihre Aktien am oberen Wert der Ausgabespanne zu platzieren, meint der Auto-Fachmann Dudenhöffer, Gründer des Center for Automotive Research (CAR).

Porsche sei zwar spät auf den Zug der Elektromobiltät aufgesprungen, habe dann mit dem Taycan aber "High Tech par excellence" geliefert und Standards gesetzt. Der Wert des Unternehmens steckt vor allem in seiner Technologie, die in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen werde.