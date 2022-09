Aurora Cannabis legte am 20.09. die Ergebnisse für das Juni-Quartal vor und schloss damit gleichzeitig sein Fiskaljahr 2022 ab. Wie immer lag eine gewisse (An)Spannung in der Luft, denn in der Vergangenheit wusste Aurora Cannabis bekanntermaßen nicht immer zu überzeugen.

Der untere Chart zeigt deutlich, dass sich Aurora Cannabis seit geraumer Zeit an einer Bodenbildung versucht. Der Erfolg dieses Prozesses steht nun aber zur Disposition.

In den letzten Wochen dominierte eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen um 1,22 US-Dollar und 1,75 US-Dollar das Handelsgeschehen. Mitte August setzte Aurora Cannabis noch einmal zum Sprung über die 1,75 US-Dollar an, musste diesen Versuch aber erfolglos abbrechen. Danach etablierte sich eine neuerliche Abwärtsbewegung, die durch die Veröffentlichung der Zahlen noch einmal Fahrt aufnahm. Kurzzeitig notierte Aurora Cannabis bereits unterhalb von 1,22 US-Dollar. Noch ist der Bruch allerdings nicht als ausgeprägt zu bezeichnen. Sollte es jedoch nicht zügig zu einer Aufwärtsreaktion kommen, könnte sich der Bruch weiter manifestieren. In diesem Fall würde aus charttechnischer Sicht weiteres Ungemach drohen. Ein Test der 1,0 US-Dollar ist nicht auszuschließen.

Blicken wir auf das aktuelle Zahlenwerk für das 4. Quartal des Fiskaljahres 2022 (3-Monats-Zeitraum zum 30.06.2022). Wir vergleichen die Ergebnisse mit denen des Vorquartals (3-Monats-Zeitraum zum 31.03.2022) Aurora Cannabis gab den Nettoumsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 50,215 Mio. CAD an, nach 50,434 Mio. CAD im 3-Monats-Zeitraum zum 31.03.2022. Für das adjustierte EBITDA wurde in Q4 / 2022 ein Minus in Höhe von -12,852 Mio. CAD ausgewiesen. Bereits im Q3 / 2022 (3-Monats-Zeitraum zum 31.03.2022) belief sich das adjustierte EBITDA auf ein Minus in Höhe von -11,367 Mio. CAD. Aurora Cannabis gab den Nettoverlust für das 4. Quartal mit -618,8 Mio. CAD an. Abschreibungen und Wertberichtigungen schlugen hier mit 505,1 Mio. CAD zu Buche. Aurora Cannabis gab zudem den Barmittelberstand per 30.06.2022 mit 488,779 Mio. CAD an. Gleichzeitig gaben die Kanadier bekannt, dass das Fiskaljahr 2023 nur drei Geschäftsquartale umfassen wird und am 31.03.2023 enden wird.

Kurzum. Der Markt reagierte sehr zurückhaltend auf die Zahlen. Die Aktie geriet unter Druck. Der schwache Gesamtmarkt tat sein Übriges. Aus charttechnischer Sicht brechen für Aurora Cannabis schwierige Handelstage an, gilt es doch den Bruch der Unterstützung um 1,22 US-Dollar noch einmal abzuwenden. Dass die Aktie bereits kurzzeitig darunter abtauchen musste, nährt nicht unbedingt den Optimismus.