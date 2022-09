CORUÑA, Spanien (ots/PRNewswire) - Ein überraschendes Musikprogramm, gehobene

Küche, Umweltschutz und das beste Bier: Das alles gibt es bei der neuen Ausgabe

von SON Estrella Galicia Posidonia, an der vom 7. bis 9. Oktober auf Formentera

nur 300 Glückspilze teilnehmen werden



Seit sechs Jahren geht der Sommer jedes Jahr mit einem geheimen Fest zu Ende,

das mitten im Mittelmeer stattfindet. Es handelt sich um SON Estrella Galicia

Posidonia , ein Erlebnis, das mehr ist als nur Musik, und bei dem nur 300

Glückliche ein Traumwochenende auf einer der schönsten Inseln der Welt,

Formentera , verbringen. Es handelt sich um ein exklusives Ereignis, das vom 7.

bis 9. Oktober inmitten von Stränden, Sonnenuntergängen und unerwarteten

Schauplätzen genossen werden kann.





SON Estrella Galicia Posidonia ist nicht nur ein Festival , es ist nicht nurMusik und Bier , es ist nicht nur drei Tage Feiern : es ist all das und vielesmehr .Es handelt sich um ein geheimes , von Sinsal kuratiertes Musikprogramm , dasunbekannte Talente mit bekannten Künstlern in exklusiven Formaten kombiniert. Eshandelt sich um ein gastronomisches Angebot , das von zwei renommierten Köchenmit mehreren Michelin-Sternen, Diego Guerrero und Pepe Solla , geleitet wird,die in Zusammenarbeit mit lokalen Einrichtungen ein Erlebnis geschaffen haben,das die Traditionen des Atlantiks und des Mittelmeers vereint. Außerdem wird dieBierkultur mit Verkostungen und informativen Rundgängen ständig gefeiert.Und es ist auch eine Verpflichtung , positive Auswirkungen in eineremissionsfreien Veranstaltung zu erzeugen, die sich der Dekarbonisierung, derKreislaufwirtschaft, dem Schutz der Ökosysteme, der nachhaltigen Mobilität undder Bewusstseinsbildung verschrieben hat.All diese Elemente sind eine Hommage an eine der traumhaftesten Inseln der Welt,Formentera , der großen Protagonistin, die über Routen und Aktivitäten erkundetwird, mit denen man ihr volles Potenzial entdecken kann.Wie bereits bei früheren Ausgaben wird der SON Estrella Galicia Posidonia nur300 Personen vorbehalten sein, um die Umwelt auf respektvolle Weise zuintegrieren und zu erhalten. Eines der Hauptziele der Veranstaltung ist seitBeginn der Schutz der ozeanischen Posidonia , der Pflanze, die für dasspektakuläre Blau der Gewässer verantwortlich ist, und zwar durch dieUnterstützung des Projekts Save Posidonia .SON Estrella Galicia Posidonia ist zurück.