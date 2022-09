DIE GOLDEN TRAIL SERIES EROBERT AMERIKA

Annecy, France (ots/PRNewswire) - Nach vier Läufen in Europa ist die Golden

Trail World Series für zwei legendäre Läufe in zwei Wochen in die USA

weitergezogen. Die Gelegenheit, alle europäischen Athleten bei einem

außergewöhnlichen Roadtrip zu vereinen und sich mit den besten amerikanischen

Läufern zu messen.



Zwei Läufe in zwei Wochen Damit so viele europäische Trailrunner wie möglich an

den amerikanischen Läufen teilnehmen können, hatte die Golden Trail Series

beschlossen, zwei legendäre Rennen innerhalb von zwei Wochen anzusetzen. Auf dem

Programm am 17. September der Pikes Peak Ascent und sein legendärer Gipfel auf

4.300 m Höhe, in der Woche darauf dann der Flagstaff Sky Peaks. Bei allen beiden

haben dieselben zwei Athleten gewonnen: Rémi Bonnet (Team Salomon / Red Bull,

Schweiz) bei den Herren, und Nienke Brinkman (Team Nike Trail, Niederlande) bei

den Damen. Zwei Siege in zwei Wochen, die diesen Athleten die Führung in der

Gesamtwertung vor dem Finale auf Madeira eingebracht haben.