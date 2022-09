Das Handelsgeschehen im Arca Oil Index gestaltete sich in den letzten Wochen recht wechselhaft. Dynamische Erholungsversuche wechselten sich mit veritablen Rücksetzern ab. Unterm Strich fehlt dem Arca Oil Index jedoch die klare Richtung.

Aus charttechnischer Sicht thront über allem das imposante Verlaufshoch, das im Juni dieses Jahres im Bereich von 1.900 Punkten markiert wurde. Es folgte eine knackige Korrektur, die den Index innerhalb weniger Wochen bis auf 1.320 Punkten einbrechen ließ. Dieser Ausverkauf mündete wiederum in einem ambitionierten Erholungsversuch, der den Arca Oil Index noch einmal bis auf 1.750 US-Dollar führte. Abermals geriet der Index daraufhin in Bedrängnis.

Gewinnmitnahmen zwangen ihn schließlich unter die 1.600 Punkte. Das damit installierte Verkaufssignal entfaltete gleich seine Wirkung. Der Arca Oil Index fand sich zügig im Bereich von 1.400 Punkten wieder, ehe Gegenwehr einsetzte…

Das Zwischentief bei 1.400+ Punkten legte gleichzeitig die Basis für den aktuell zu beobachtenden Vorstoß auf der Oberseite. Dieser hat mit dem Bereich von 1.500+ Punkten eine wichtige Zone erreicht, treffen hier doch mehrere Horizontalwiderstände und die 200-Tage-Linie aufeinander. Sollte es dem Arca Oil Index nunmehr gelingen, über die 1.500 Punkte vorzustoßen, würde sich die Tür in Richtung 1.600 Punkte öffnen. Auch eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 1.700 Punkte wäre nicht auszuschließen. Etwaige Rücksetzer sollten auf den Bereich von 1.400 Punkte begrenzt bleiben. Sollte es hingegen unter das Juli-Tief bei 1.320 Punkten gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Schauen wir noch kurz auf die aktuellen Daten der EIA (Energy Information Administration) für die Woche zum 23.09. Die EIA gab die US-Rohöllagerbestände per 23.09. mit 430,6 Mio. Barrel an. Damit wurde im Vergleich zur Vorwoche ein Rückgang um knapp 0,2 Mio. Barrel verzeichnet. Der Markt hatte im Vorfeld hingegen mit einem leichten Anstieg im Berichtszeitraum gerechnet. Der Gesamtbestand in Höhe von 430,6 Mio. Barrel liegt um 2 Prozent unter dem für diesen Zeitpunkt im Jahr entsprechenden Durchschnittsniveau der letzten 5 Jahre. Zudem gab die EIA die Ölproduktion in den USA für die Woche zum 23.09. mit 12,0 Mio. bpd (barrels per day) an. In der Vorwoche lag die Ölproduktion in den USA noch bei 12,1 Mio. bpd.

Kurzum. Die Lage am Ölmarkt ist ambivalent. Hinzu kommt die Fragilität der Aktienmärkte, die sich trotz immer wieder aufflammender Erholungsbemühungen noch immer inmitten einer Korrektur befinden. Zins- und Rezessionssorgen dürften das Handelsgeschehen bis auf Weiteres weiter bestimmen. In Bezug auf den Arca Oil Index sind die aktuell relevanten Chartmarken klar definiert: Über die 1.500 Punkte muss der Index und unter die 1.400 Punkte darf er nicht.