Unsere letzte Kommentierung zum Philadelphia Gold/Silver Index überschrieben wir mit „Nun ist Obacht geboten“. Zum damaligen Zeitpunkt drohte der Index, erneut unter die eminent wichtige Marke von 100 Punkten zu laufen und damit gleichzeitig die hoffnungsvollen Ansätze einer Bodenbildung einen Dämpfer zu verpassen. In den letzten Handelstagen wurde es dann sogar brenzlig.

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Der bereits damals zu beobachtende Rücksetzer in Richtung 100 Punkte nahm Fahrt auf. Der Index musste den schwachen Rahmenbedingungen Tribut zollen und tauchte in Richtung 94+ Punkte ab. Das damals für den Bruch der 100 Punkte skizzierte Bewegungsziel von 93 Punkten wurde damit fast vollständig abgearbeitet. […] Kurzum. Die aktuellen Rahmenbedingungen machen es den Aktien der Gold- und Silberproduzenten schwer, adäquate Erholungsbewegungen auf die Beine zu stellen. Zudem droht im Falle von Gold eine Verschärfung der Korrektur. Sollte der Philadelphia Gold/Silver Index nun erneut unter die 100 Punkte wegbrechen, würde sofort der Bereich von 94+ / 93 Punkte in den Fokus rücken. Ein Rücksetzer unter die 93 Punkte würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. Gleichzeitig gilt unverändert: Ein Ausbruch des Philadelphia Gold/Silver Index über die 113 Punkte würde hingegen die Bodenbildung voranbringen.“

Die letzten Handelstage verliefen im Gold-Silber-Sektor turbulent. Gold tauchte unter seine eminent wichtige Unterstützung um 1.670 US-Dollar ab. Silber durchbrach die 19 US-Dollar nach unten. Die Edelmetalle konnten die Leitzinsanhebungen der Notenbanken (unter anderem erhöhten zuletzt die US-Notenbank, die Bank of England sowie die Schweizer Nationalbank die Leitzinsen) nicht ignorieren.

Die rückläufigen Gold- und Silberpreise wirkten sich auch auf die Produzentenaktien aus. Im Ergebnis lief der Philadelphia Gold/Silver Index noch einmal unter die 100 Punkte, unterschritt hierbei sogar das vorherige Verlaufstief um 93 Punkte. Immerhin kam der Index im Bereich von 90 Punkten zum Stehen. Die Bemühungen, den Rücksetzer zu neutralisieren, sind deutlich zu erkennen, doch erst eine Rückkehr über die 100 Punkte würde das Chartbild stabilisieren. Über kurz oder lang muss es für den Philadelphia Gold/Silver Index jedoch wieder über die 113 Punkte gehen, um eine nachhaltige Entspannung herbeizuführen.

Kurzum. Der Philadelphia Gold/Silver Index befindet sich weiterhin in einer schwierigen Phase. Ob die 90 Punkte bereits das Tief der Korrektur bilden, bleibt abzuwarten, ist mit Blick auf die aktuelle Gemengelage jedoch fraglich. Ein erster Achtungserfolg wäre ein Comeback des Philadelphia Gold/Silver Index oberhalb von 100 Punkten. Erholungsversuche erlangen jedoch erst Relevanz, sollten sie den Index über die 113 Punkte führen. Sollte es hingegen unter die 90 Punkte gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall wäre auch ein Anlaufen des markanten Tiefs aus dem Jahr 2020, das damals bei 63 Punkten ausgebildet wurde, nicht auszuschließen.