Unsere letzte Kommentierung an dieser Stelle zu Gold überschrieben wir mit „Droht der Dammbruch?“. Der Goldpreis übte zum damaligen Zeitpunkt starken Druck auf die aus unserer Sicht zentrale Unterstützungszone 1.700 / 1.670 US-Dollar aus. Gerade vor dem Hintergrund einer potentiellen Doppeltopformation galt es, einen Rutsch unter die 1.670 US-Dollar zu verhindern. Doch es kam bekanntlich anders…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Im Zentrum der charttechnischen Betrachtung steht die große potentielle Doppeltopformation. Die beiden Tops dieser Formationen werden durch das markante Hoch aus dem August 2020 und das nicht minder markante Hoch aus dem März 2022 gebildet. Das Zwischentief dieser Formation wurde im Bereich 1.700 / 1.670 US-Dollar ausgebaut, also jener Zone die aktuell unter Druck steht. Doppeltopformationen – so sich denn vervollständigen und bestätigen – leiten nicht selten obere Trendwenden ein. Vor diesem Hintergrund ist der Verbleib des Goldpreises oberhalb von 1.670 US-Dollar eminent wichtig, anderenfalls könnte sich das Doppeltop vervollständigen. Sollte dieser Fall eintreten, würde auf der Unterseite weiteres, nicht unerhebliches Abwärtspotential freigesetzt werden. Übergeordnet würde gar eine Ausdehnung der Korrektur bis in den Bereich von 1.450 US-Dollar drohen. Um das Chartbild zu entspannen und Druck von der Zone 1.700 / 1.670 US-Dollar zu nehmen, bedarf es eines Vorstoßes über die 1.800 US-Dollar. […] Sollte es für Gold unter die 1.670 US-Dollar gehen, könnte sich die Bewegung bis in Richtung 1.600 US-Dollar ausdehnen. […]“

Das skizzierte Szenario hat in den letzten Tagen weiter an Kontur gewonnen. Der Goldpreis ist unter die 1.670 US-Dollar abgetaucht. In einer ersten Reaktion lief Gold bereits bis in den Bereich von 1.620 US-Dollar bzw. knapp darunter. In diesem Bereich setzten erste Erholungsversuche ein. Diese lassen aber bislang wichtige Attribute, wie Durchschlagskraft und Dynamik, vermissen. Der Umstand, dass es dem Edelmetall bislang nicht gelang, über die 1.700 US-Dollar zurückzukehren, sollte jedenfalls zur Vorsicht mahnen.

Ein weiterer Aspekt, der ebenfalls zur Vorsicht mahnen sollte, ist die Bestandsentwicklung physisch besicherter ETF. Wir bemühen des Öfteren die Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares als rudimentären Indikator, um die Befindlichkeiten im Goldsektor zu erfassen. Die Bestandsentwicklung des weltgrößten, physisch besicherten Gold-ETF zeigte in den letzten Wochen und Monaten übergeordnet nach unten. Zuletzt nahm der Bestandsrückgang Fahrt auf.

Kurzum. Der robuste US-Dollar und die Aussicht auf eine Fortsetzung der restriktiven Geldpolitik der US-Notenbank (und in ihrem Fahrwasser weiterer Noten- und Zentralbanken) belasten die Edelmetalle außerordentlich. Die sinkenden Bestände physisch besicherter Gold-ETF spiegeln diese Entwicklungen wider. Für den Goldpreis bleibt die Gemengelage in den kommenden Wochen und Monaten eine Herausforderung. Ob er das durch die Auflösung der Doppeltopformation ableitbare Bewegungsziel von 1.450 US-Dollar aber auch tatsächlich ansteuern wird, bleibt noch abzuwarten. Ein Rücksetzer unter die 1.600 US-Dollar wäre allerdings ein weiteres Indiz dafür, dass es in diese Richtung gehen könnte. Entlastung muss her. Und das am besten zügig. Ein Comeback des Goldpreises oberhalb von 1.700 US-Dollar wäre dahingehend als ein erster wichtiger Achtungserfolg zu bewerten