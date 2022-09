Bremen (ots) - Nach Eröffnung der 148 Megawatt-Peak-Anlage bei Granada mit BayWa

r.e. und VERBUND: Biere von Anheuser-Busch InBev werden in ganz Westeuropa mit

100 Prozent erneuerbarem Strom gebraut - auch in Bremen



Der VERBUND-Solarpark Pinos Puente bei Granada in Südspanien ist ein weiterer

Meilenstein auf dem Weg zur Energiewende. Auf einer Fläche von 161 Hektar wird

Solarstrom für klimafreundlich gebrautes Bier erzeugt. Das Projekt ist einer der

bisher größten grenzüberschreitenden Solarenergie-Deals in Europa: Der Solarpark

wurde von BayWa r.e. entwickelt, wird von VERBUND betrieben und erzeugt grünen

Strom für die weltweit führende Brauerei Anheuser-Busch InBev.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Energiekrise hat derzeit viele Teile der Welt fest im Griff. Der rascheUmstieg auf erneuerbare Energien und die Verringerung der Abhängigkeit vonfossilen Energieträgern war noch nie so wichtig wie heute. Der VERBUND-Solarparkin Pinos Puente bei Granada in Spanien ist ein Beispiel für einen gemeinsamenund nachhaltigen Weg in die Zukunft. Mit Anheuser-Busch InBev, BayWa r.e. undVERBUND haben sich drei führende Unternehmen in Europa zu einem Virtual PowerPurchase Agreement (VPPA) für die Energiewende zusammengeschlossen. Baubeginnwar im Mai 2021. Am 28. September 2022 wurde der VERBUND-Solarpark Pinos Puentevon den drei Unternehmen im Beisein von lokalen und internationalen Stakeholdernund Gästen feierlich eröffnet.Solarpark Pinos PuenteDer 161 Hektar große Solarpark Pinos Puente wird mit einer geplantenGesamtleistung von 147,6 Megawatt-Peak (MWp) rund 260 Gigawattstunden (GWh)emissionsfreien Strom pro Jahr erzeugen. Durch den zehnjährigen VPPA-Vertragzwischen AB InBev und BayWa r.e. ist der Solarpark Teil eines der größtenpaneuropäischen Solarstromgeschäfte in der Geschichte des Unternehmens. DerBrauer von Marken wie Budweiser, Corona und Stella Artois wird damit jährlich250 Gigawattstunden Strom aus erneuerbaren Energien beziehen, der aus demVERBUND-Solarpark und einer zweiten Anlage stammt, die voraussichtlich EndeOktober ans Netz geht. Das ist genug Strom, um über zehn Milliarden Biere proJahr zu brauen oder ein Elektroauto 1,2 Millionen Mal durch ganz Europa fahrenzu lassen. Die Vereinbarung, die es AB InBev ermöglicht, seine Biere in ganzWesteuropa mit 100 Prozent erneuerbarem Strom zu brauen, betrifft 14 seinerBrauereien in Westeuropa, darunter am Standort Bremen mit der Brauerei Beck &Co., und mehr als 50 Marken in zwölf Ländern, darunter Budweiser. Das Projekt