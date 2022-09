Der größte LEGO® Store Deutschlands ist im Herzen Münchens eröffnet (FOTO)

München (ots) -



- Beeindruckende 3D-Großmodelle wie das Münchner Rathaus, gebaut aus 117.235

LEGO Elementen, interaktive bayerische Minifiguren und LEGO Mosaike von

Schloss Neuschwanstein greifen Tradition und Kultur Bayerns auf

- Der 557 Quadratmeter große LEGO Flagship Store in der Kaufingertor Passage

verbindet physische und digitale Spielerlebnisse



Der neue, bisher größte LEGO Store Deutschlands hat heute im Herzen Münchens

eröffnet. Auf 557 Quadratmetern können LEGO Fans eine Welt voller Kreativität,

die physische und digitale Erlebnisse kombiniert, entdecken. Inspiriert von

bayerischen Traditionen, Kultur und Sehenswürdigkeiten begeistert der Flagship

Store zudem mit beeindruckenden LEGO 3D-Modellen wie der Nachbildung des neuen

Rathauses am Marienplatz (117.235 LEGO Elemente), Mosaikbildern von Schloss

Neuschwanstein (je 77.974 LEGO Elemente) oder auch einem Alpenpanorama (190.671

LEGO Elemente), die den neuen Store in eine kreative bayerische Erlebniswelt

verwandeln.





Mit der Eröffnung des 18. LEGO Stores in Deutschland unterstreicht das dänischeUnternehmen sein Engagement für die Investition in den lokalen Einzelhandel undsetzt auf ein interaktives und personalisiertes Spiel- und Einkaufserlebnis.Karen Pascha-Gladyshev, Vice President und Geschäftsführerin der LEGO GmbH: "Wirfreuen uns sehr, mit dem neuen Flagship Store im Herzen von München einenweiteren Store am Standort unserer deutschen Unternehmenszentrale zu eröffnen.Es ist unser bisher größter und beeindruckendster Store und unterstreicht einmalmehr, wie wichtig der stationäre Handel komplementär zu unserem Onlinegeschäftist. Wir können es nicht erwarten, Kinder, Familien und Erwachsene mit unsererMarke und unseren Produkten zu begeistern und sie in eine ganz besondere LEGOWelt eintauchen zu lassen."."Für uns als LEGO Gruppe ist es unheimlich spannend, den neuen Flagship Store inMünchen während der besonderen Oktoberfestzeit zu eröffnen. Vor allem, weil derStore so viele von lokalen Traditionen inspirierte Elemente bereithält, die aufder ganzen Welt bekannt sind.", erklärt Natali Stojovic, Senior Vice President,LEGO Retail. Das Brezelfest, die LEGO Variante des Oktoberfests, zieht sich wieein roter Faden durch den Store, inspiriert von Trachten, Musik und Essen desMünchner Herbstfestes. Interaktive Minifiguren-Großmodelle in traditionellenKostümen halten Brezeln und Lebkuchenherzen oder spielen Saxofon und Akkordeon."Wir sind ganz überwältigt von der Unterstützung, die wir bereits von so vielen