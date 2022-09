Bremen (ots) - - Wichmann und Ullrich GmbH, mindshape GmbH und Untis

Niedersachsen GmbH auf den Spitzenplätzen



- Kleinunternehmerpreis für Markus Heider



- BGM: auch in kleinen Unternehmen möglich





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Gewinner des diesjährigen hkk-Wettbewerbs zur Förderung des betrieblichenGesundheitsmanagements "Gesunde Unternehmen - Challenge 2022" stehen fest: DieBremer Wichmann und Ullrich GmbH (1. Platz, 10.000 Euro), die mindshape GmbH mitSitz in Köln (2. Platz, 5.000 Euro) und die in Hannover ansässige UntisNiedersachsen GmbH (3. Platz, 2.500 Euro). Der Versicherungsmakler Markus Heideraus Harsewinkel erhält für sein starkes Engagement im betrieblichenGesundheitsmanagement (kurz: BGM) den mit 2.000 Euro dotiertenKleinunternehmerpreis für Betriebe mit bis zu zehn Beschäftigten.Lutz Trey, Stellvertreter des hkk Vorstandes: "Wenn wir gesund undwettbewerbsfähig sein wollen, müssen wir gesundheitsförderliche Prozesse undStrukturen im Berufsumfeld etablieren und verstetigen. Das gilt angesichts deraktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen ganzbesonders."Die Challenge fokussierte diesmal auf digitale Angebote, die den teilnehmendenUnternehmen und Beschäftigten aufgrund der Herausforderungen der Corona-Pandemiegemacht wurden. Dazu gehören Vorträge und Workshops zu den ThemenFaszientraining, Yoga und aktive Bewegungspausen unter Anleitung professionellerhkk-Dozenten. Auch die BGM-Organisatoren erhielten fachliche Impulse von der hkkund ihren Projektpartnern online, zum Beispiel zum Thema Evaluation.Für die "Gesunde Unternehmen - Challenge 2022" hatten sich 140 Unternehmen ausBremen, Niedersachsen, Hamburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen angemeldet. 130Betriebe haben die Challenge erfolgreich absolviert. "Wir sind stolz darauf, dieUnternehmen bei ihrem BGM zu unterstützen. Das hohe Engagement überverschiedenste Branchen hinweg zeigt, dass nicht nur Groß-, sondern auchKleinunternehmen die Bedeutung des Themas Gesundheit erkennen und entsprechendhandeln. Wegen ihrer Nähe zu den Mitarbeitenden agieren gerade die "Kleinen"besonders bedarfsorientiert, was eine schnelle Einführung und Anpassung vonMaßnahmen ermöglicht", sagt Dr. Wolfgang Ritter, Leiter des TeamsGesundheitsförderung und Prävention bei der hkk.Details zur Challenge 2022Beschäftigte und Unternehmen engagierten sich vom 1. April bis 9. Juli 2022gemeinsam für die Gesundheit: Die Beschäftigten absolvierten mithilfekörperlicher Aktivitäten eine virtuelle Laufstrecke von Leer nach Sylt in 100Tagen. Die Unternehmen punkteten durch den Aufbau neuer BGM-Strukturen, zumBeispiel Gesundheitsbefragungen und neue BGM-Maßnahmen. Dazu gehörten - neben