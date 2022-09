Facebook-Gruppe von Dr. Stoll & Sauer zur Rückforderung der Corona-Soforthilfe bietet wichtige Infos

Lahr (ots) - Die Corona-Soforthilfe war für Unternehmen, Kleinunternehmen und

Solo-Selbstständige in der Krisenzeit ein Segen. Doch jetzt will der Staat

teilweise die Hilfe zurück. Der Informationsbedarf zum Thema und die

Verunsicherung ist riesig. Existenzen stehen auf dem Spiel. Mehrere Gerichte

haben jedoch die geforderten Rückzahlungen der Corona-Soforthilfe als

rechtswidrig eingestuft. Mit einer Facebook-Gruppe will die Kanzlei Dr. Stoll &

Sauer Unternehmen und Selbstständigen wichtige Informationen zur Verfügung

stellen. (https://www.facebook.com/groups/1135846983679574) Die Kanzlei hält in

jedem Fall eine Rechtsberatung für ratsam, bevor die Rückzahlung veranlasst

wird. Sich zu wehren, das zeigen die Urteile, ist der richtige Weg. Bereits,

wenn die behördlichen Anfragen auftauchen, macht der Weg zum Anwalt Sinn, um

sich im Bürokratie-Dschungel zurechtzufinden. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer

bietet betroffenen Unternehmen im Online-Check

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) eine kostenlose

Erstberatung an. Mehr Infos zum Thema "Corona-Soforthilfe" gibt es auf unserer

Website. (https://www.dr-stoll-kollegen.de/themengebiete/bank-und-kapitalmarktre

cht/corona-soforthilfen-rechtsberatung-vor-rueckzahlung-lohnt-sich)



Fehlerhafte Gesetzgebung zur Corona-Soforthilfe in NRW