Im Zeitraum zwischen Anfang 2017 und der ersten Jahreshälfte 2020 verlor Kraft Heinz merklich an Wert und musste von 97,77 auf 19,99 US-Dollar Verluste einstecken. Anschließend gelang es eine Erholungsbewegung zu vollziehen, diese fiel historisch gesehen allerdings sehr dürftig aus und erlaubte es lediglich auf ein Verlaufshoch von 44,95 US-Dollar zuzulegen. Genau in diesem Bereich etablierten Marktakteure zuletzt ein Doppelhoch, was ein erstes Indiz für ein Verkaufssignal liefert. Die Ausprägung der zweiten Kursspitze gestaltet sich zudem noch in Form einer SKS-Formation, die zusätzlich Druck auf das Papier ausübt.

Es fehlt nicht viel!

Noch kann sich Kraft Heinz an seinem letzten Strohhalm bestehend aus der Nackenlinie der SKS-Formation sowie der Triggermarke des Doppelhochs halten, ein Bruch dieses Niveaus bei 32,75 US-Dollar würde allerdings zu einem Verkaufssignal führen und anschließend Abschläge auf zunächst 28,26 US-Dollar ermöglichen. Im Worst-Case-Szenario könnten sogar noch einmal die Verlaufstiefs aus Anfang 2020 bei 19,89 US-Dollar angesteuert werden, ehe das Papier wieder in eine Gegenbewegung übergeht. Long-Signale können derzeit für Kraft Heinz nicht abgeleitet werden, lediglich ein kurzzeitiger Rebound zur Oberseite und an das Niveau von 39,30 US-Dollar wäre in der aktuellen Konstellation noch möglich. Für eine nachhaltige Trendwende zur Oberseite müssten dagegen die beiden Kursspitzen um 45,00 US-Dollar überwunden werden.