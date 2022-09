ISTANBUL (dpa-AFX) - Die Türkei will mehr Waffen an das von ihr besetzte Nordzypern liefern. Damit reagiert das Land auf die von Ankara scharf kritisierte Aufhebung eines US-Waffenembargos für die Republik Zypern, wie der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Donnerstag erklärte. Man wolle "die türkischen Zyprer schützen" und liefern, was immer sie bräuchten.

Zypernkonflikt Türkei will mehr Waffen an Nordzypern liefern

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer