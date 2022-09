Die Inflation ist in Deutschland jetzt zweistellig - mit der Energiekrise, die nur unzureichend von der Bundesregierung bekämpft wird, erleben wir derzeit eine fast beispiellose Enteignung der Deutschen. Die Inflation trifft die Einkommensschwachen am Stärksten. Dabei sorgt die Energiekrise für eine Deindustrialisierung Deutschlands, weil sich die Energiepreise vervielfacht haben: die energieintensive Produktion lohnt sich hierzulande nicht mehr und wird daher ins Ausland abwandert. Damit ist die Dauer-Krise in Deutschland vorprogrammiert, da helfen auch keine Trostpakete der Regierung für die Bevölkerung zur Bewältigung der Energiekrise. Auch an den Aktienmärkten zeigt sich eine gewisse Kapitulation - ist das die Basis für eine kräftige Gegenbwegung? Nun kommen die "Dickfische" wie Apple und Tesla unter Druck..

