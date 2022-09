NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag im US-Handel seine Vortagsgewinne behauptet. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 0,9793 Dollar. Sie notierte damit etwas höher als im frühen europäischen Geschäft. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 0,9706 (Mittwoch: 0,9565) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 1,0302 (1,0455) Euro.

Der Inflationsdruck in der Eurozone hält indes an. So stieg im September die Teuerungsrate in Deutschland vorläufigen Berechnungen zufolge auf 10,0 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 70 Jahren.