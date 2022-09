NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) sank um 0,36 Prozent auf 112,45 Punkte. Zehnjährige Staatsanleihen rentierten mit 3,74 Prozent.

Die Erwartung weiterer Leitzinserhöhungen in den USA belastete die Festverzinslichen. Der robuste Arbeitsmarkt stützt diese Erwartungen. So sank die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche. Die Zahl fiel erstmals seit Anfang Juni wieder unter 200 000.