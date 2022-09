CREDIT SUISSE stuft H&M auf 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für H&M nach Zahlen zum dritten Quartal von 105 auf 85 schwedischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. In puncto Profitabilität gebe es bei dem schwedischen Modekonzern wenig Grund zu Optimismus, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz der bereits deutlichen Kursverluste seit Jahresbeginn glaube er nicht, dass die Abwärtsrisiken bereits vollständig eingepreist seien./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2022 / 17:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -6,49 % auf 9,187EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Simon Irwin

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 105

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m