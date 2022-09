Sonderfall Porsche, Kommentar zu Börsengängen von Christoph Ruhkamp

Frankfurt (ots) - Eine Selbstverständlichkeit ist das angesichts des düsteren

Umfelds inmitten der Energiekrise ganz sicher nicht: Ganz lässig hat die Porsche

AG mal eben an der Börse eingeparkt. Mit den 9,4 Mrd. Euro Emissionserlös ist

der Porsche-Börsengang das größte IPO in Europa seit einem Jahrzehnt und findet

unter den schwierigsten Marktbedingungen seit Jahren statt. Die Zahl der

Börsengänge ist laut EY-Analyse weltweit im dritten Quartal um 41 % auf 355

gesunken. Seit dem Jahr 2000 waren nur die IPOs von Glencore und Rosneft noch

größer. In Deutschland handelt es sich um den größten Börsengang seit dem IPO

der Deutschen Telekom vor einem Vierteljahrhundert.



Weltweit ist es nach den Daten der Unternehmensberatung EY der größte Börsengang

im dritten Quartal und der zweitgrößte im bisherigen Jahresverlauf. Nur das IPO

der LG Energy aus Südkorea war in diesem Jahr mit einem Emissionserlös von 10,7

Mrd. Dollar noch größer. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist Porsche sogar

das größte Unternehmen, das in diesem Jahrtausend in Europa an die Börse

gegangen ist.