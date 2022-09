WECONOMY kürt die zehn innovativsten Startups Deutschlands (FOTO)

München / Ludwigshafen (ots) -



- Gründer*inneninitiative WECONOMY fördert Startups und ihre innovativen

Geschäftsideen

- Unternehmer*innen gewinnen ein Jahr Unterstützung und exklusive

Netzwerk-Treffen mit Topmanager*innen der deutschen Wirtschaft

- Diversität ist Teil von WECONOMY: Innovation fördern und gezielt Vorbilder

schaffen



Gute Technologie-Ideen schnell in innovative Produkte und Dienstleistungen

überführen: Nur so wird Deutschlands Position als Hightech- und

Innovationsstandort gestärkt. Mit der Gründer*inneninitiative WECONOMY

(http://www.weconomy.de) fördert die Wissensfabrik - Unternehmen für Deutschland

e. V. in Kooperation mit UnternehmerTUM und dem Handelsblatt zukunftsweisende

Geschäftsideen. Ziel des Wettbewerbs ist es, aus guten Gründer*innen

erfolgreiche Unternehmer*innen zu machen. Bei der Auswahl der Gewinner-Startups

legen die Juror*innen auf einen Aspekt besonderen Wert: "Mehr Diversität in der

deutschen Gründerszene ist uns wichtig - deshalb achten wir bei unserer Auswahl

auch darauf. Damit fördern wir nicht nur Vielfalt, sondern nutzen ein großes

unternehmerisches Potenzial für die deutsche Wirtschaft", sagt Bettine Schmitz

Jury-Mitglied und CEO Auxxo Fund Management GmbH.