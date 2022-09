DIE SI GROUP ERWEITERT IHR PORTFOLIO FÜR SCHMIERSTOFFADDITIVE UM EIN NEUES AMINISCHES ANTIOXIDANS

The Woodlands, Texas (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen erweitert seine

Produktionskapazität in Indien um die Herstellung des aminischen Antioxidans

ETHANOX(TM) 4757



SI Group, ein führendes Unternehmen für Hochleistungsadditive, gab heute

bekannt, dass es seine Produktionskapazitäten erweitern wird, um mit der

4757) in seinem Werk in Rasal, Indien, zu beginnen. ETHANOX(TM) 4757 ist ein

primäres Antioxidationsmittel aus octyliertem-butyliertem Diphenylamin, das in

Schmiermitteln, Fetten sowie in Automobil- und industriellen

Wärmeübertragungsflüssigkeiten benutzt wird. Kommerzielles Material wird

voraussichtlich im vierten Quartal 2022 verfügbar sein und die Verfügbarkeit

dieser kritischen Chemikalie um mehrere Tausend Tonnen erhöhen.