Dispelix stellt Saara Airas als Director of People Operations ein Enormes Wachstum unterstützen

Espoo, Finnland (ots/PRNewswire) - Führender Wellenleiterentwickler und

-hersteller verstärkt F&E-, Produkt- und Fertigungsentwicklungsteams zur

Unterstützung des Wachstums



Dispelix Oy, ein fortschrittlicher Entwickler und Hersteller von Wellenleitern,

gab heute bekannt, dass Saara Airas als Director of People Operations zum

Unternehmen gestoßen ist. Da der Markt für Augmented Reality und intelligente

Brillen immer heißer wird, tritt Saara dem Unternehmen bei, um dessen enormes

Wachstum zu unterstützen. Seit Januar 2022 wurden mehr als 50 Mitarbeiter in den

Bereichen Forschung und Entwicklung, Produkt- und Produktionsentwicklung sowie

in anderen Teams in Finnland, China und den USA eingestellt. Darüber hinaus

werden bis Ende des Jahres mehr als zwanzig Stellen besetzt, und weitere Stellen

werden im Jahr 2023 ausgeschrieben.





"Wir sind stolz darauf, wie sehr wir seit unserer Gründung im Jahr 2015gewachsen sind", sagt Antti Sunnari, CEO und Mitgründer. "Dispelix hat seinenHauptsitz nicht nur an dem Ort, den viele als den glücklichsten Ort der Weltbezeichnen, sondern steht auch an der Spitze des Wellenleiterdesigns. Unser Teamsetzt immer wieder neue Maßstäbe und bewegt sich in einem hohenInnovationstempo. Saaras Führungsqualitäten und Erfahrung werden einewesentliche Rolle beim weiteren Wachstum des Unternehmens spielen."Bevor sie zu Dispelix kam, arbeitete Saara für Smartly.io, wo sie als Head of HRmit Fokus auf EMEA und APAC tätig war. Darüber hinaus war sie in HR-Positionenbei einigen der weltweit führenden Beratungsunternehmen wie KPMG, Deloitte undEY tätig. Sie hat einen Masterabschluss der Universität Helsinki und sprichtEnglisch, Finnisch, Deutsch und Schwedisch."Ich bin stolz darauf, bei einem so großartigen Unternehmen zu arbeiten, das ander Spitze der Innovation im AR-Bereich steht", sagte Saara. "Es wird spannendsein, mit einem so faszinierenden und vielfältigen Team von Menschenzusammenzuarbeiten. Mehr als 50 % unserer Mitarbeiter haben einen Doktortitelund viele forschen und arbeiten seit Jahren in diesem Bereich. Dispelix ist gutaufgestellt, um auch weiterhin eine führende Rolle auf dem Markt einzunehmen undInnovationen zu entwickelnErfahrene Fachleute, die daran interessiert sind, sich den begehrtesten Expertenin den Bereichen Optik, Photonik und Fertigung anzuschließen, könnenhttps://careers.dispelix.com besuchen. Weitere Einzelheiten zu offenen Stellen. Für alleNicht-Einwohner, die nach Finnland ziehen, unterstützt Dispelix neue Mitarbeiterbei der Umsiedlung und hilft bei der Beantragung der Aufenthaltsgenehmigung.Informationen Dispelix Oy ist ein fortschrittlicher Wellenleiter-Entwickler und-Hersteller, der visuelle Lösungen der nächsten Generation für AR- undMR-Wearables sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen anbietet. Diepatentierten einlagigen DPX-Wellenleiter des Unternehmens sind die dünnsten aufdem Markt und beeinträchtigen nicht die Farbwiedergabe, die Bildqualität, denklaren Blickkontakt und das Sichtfeld. Sie bieten eine unübertroffeneBildqualität, Leistung und visuelle Wiedergabetreue in Kombination mit einerskalierbaren Massenproduktion selbst für die größten Anbieter. Dispelix wird vonden weltweit gefragtesten Experten für Optik, Photonik und Fertigung geleitetund hat seinen Hauptsitz im Technologiezentrum Espoo, Finnland, sowieAußenstellen in den Vereinigten Staaten und China. Erfahren Sie mehr unterdispelix.com.