MolecuLight Point-of-Care-Wundbildgebungsgeräte erhalten Gruppeneinkaufsvertrag mit AllSpire Health GPO

PITTSBURGH, 30. September 2022 /PRNewswire/ -- MolecuLight Corp. , das führende Unternehmen im Bereich Point-of-Care-Fluoreszenzbildgebung für den Echtzeit-Nachweis von Bakterien in Wunden, gibt bekannt, dass es einen neuen Gruppeneinkaufsvertrag mit AllSpire Gesundheit GPO , einem Mid-Atlantic GPO und Partner der HealthTrust Purchasing Group, der mit über fünfzig Krankenhäusern in Maryland, New Jersey und Pennsylvania zusammenarbeitet, abgeschlossen hat. AllSpire hilft Gesundheitssystemen, ihre Abläufe zu optimieren, indem es Einkaufsvolumen und Ausgaben zusammenfasst, Verhandlungen mit Lieferanten rationalisiert und Effizienzsteigerungen in der gesamten Lieferkette umsetzt. Die MolecuLight i:X- und DX-Wundbildgebungsgeräte , die ab sofort den Mitgliedern von AllSpire zur Verfügung stehen, helfen Klinikern dabei, den Zustand der Wundversorgung zu verbessern und letztendlich die Ergebnisse zu steigern.

Die MolecuLight-Bildgebungsgeräte sind die einzigen von der FDA zugelassenen Geräte, mit denen Ärzte das Vorhandensein, die Position und die Belastung von Bakterien (>104 KBE/g) in Wunden in Echtzeit visualisieren können. Veröffentlichte Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten klinischen Studie mit 350 Patienten und an 14 Standorten zeigten, dass der klinische Behandlungsstandard allein 15 % der Wunden mit erhöhter Bakterienlast erkannte. Die Zugabe des MolecuLight-Geräts führte zu einer 400%igen Verbesserung bei der Erkennung dieser Wunden.2 Es ist bekannt, dass das Vorhandensein einer erhöhten Bakterienlast die Wundheilung behindert1 und die Entfernung der Keimbelastung ist entscheidend für verbesserte Ergebnisse an den Wunden.1 Die Geräte i:X und DX liefern wertvolle bakterielle Informationen, um klinische Entscheidungen direkt am Point-of-Care zu treffen und gezielte Wundtherapien zu ermöglichen. In einer randomisierten kontrollierten Studie (RCT)3 aus dem Jahr 2022, der höchsten Stufe der evidenzbasierten Forschung, verdoppelte sich die Heilungsrate nach 12 Wochen bei den Patienten, die mit Hilfe der MolecuLight-Fluoreszenzbildgebung behandelt wurden, im Vergleich zu den Patienten, die nicht behandelt wurden. Es wurde auch über eine Verbesserung der Lebensqualität der Patienten berichtet. Eine weitere aktuelle Studie, in der über erhöhte Wundheilungsraten durch die Einbeziehung bakterieller Informationen aus der MolecuLight-Bildgebung berichtet wurde, ergab auch einen wesentlich geringeren Einsatz von antimikrobiellen Verbänden und systemischen Antibiotika.4 Die MolecuLight-Geräte führen auch eine präzise digitale Wundmessung durch, die eine konsistente Überwachung und Dokumentation der Wunden ermöglicht.