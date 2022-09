KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Porsche:

"Dennoch wird Porsche für Börsianer nicht zu einem Selbstläufer. Zwar stimmt es, dass die Nobelmarke eine Renditeperle ist, die in diesem Jahr voraussichtlich 16.000 Euro pro Auto verdient. Und die Marke bleibt exklusiv (...) Aber Porsche ist von China abhängig; jeder dritte Pkw geht ins Reich der Mitte. Vor allem aber kratzen die Softwareprobleme am Qualitätsimage der Zuffenhausener. (...) Es profitieren vor allem die Gründerfamilien Porsche und Piëch. Die haben mit gut 25 Prozent der Stammaktien das Sagen und ihre Macht gefestigt. (...) Porsche bleibt, was die Gesellschafter angeht, eine exklusive Veranstaltung: An der Börse platziert wurden nur ein Viertel der stimmrechtlosen Vorzugsaktien. Von diesen rund 114 Millionen Stück schnappten sich rund 45 Millionen Stück ausländische Großinvestoren. Kleinaktionäre hatten nur die Chance, eine von 69 Millionen Stück zugeteilt zu bekommen. Zu sagen haben sie mit ihren "Vorzügen" nichts."/yyzz/DP/he