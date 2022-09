Jackpot Digital meldet Abschluss der zweiten Tranche und eine geplante Aufstockung der Privatplatzierung

Vancouver, British Columbia - 29. September 2022 - Jackpot Digital Inc. (das „Unternehmen“ oder „Jackpot“) (TSXV: JJ) (TSX-V: JJ.WT.B) (TSX-V: JJ.WT.C) (US OTCQB: JPOTF) meldet im Nachgang zu den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 13. August 2022 und vom 7. September 2022, dass das Unternehmen die zweite Tranche der nicht über einen Makler vermittelten Finanzierung in Form einer Privatplatzierung für einen Bruttoerlös von $225.000 durch die Ausgabe von 4.500.000 Einheiten des Unternehmens (die „Privatplatzierung“) abgeschlossen hat. Der bisherige Gesamtbetrag der im Rahmen der ersten beiden Tranchen der Privatplatzierung beschafften Mittel beläuft sich auf $462.500. Ferner möchte Jackpot mitteilen, dass eine Aufstockung der Privatplatzierung um eine dritte und letzte Tranche geplant ist, die aus bis zu 16.000.000 Einheiten für einen weiteren Gesamterlös von bis zu $800.000 bestehen soll und wahrscheinlich am oder um den 14. Oktober 2022 abgeschlossen wird.

Voraussichtlich wird ein Insider des Unternehmens Aktien und Warrants des Unternehmens erwerben, die Teil der letzten Tranche der Privatplatzierung sind. Diese Beteiligung gilt als „Transaktion mit einer nahestehenden Person“ im Sinne der Richtlinie 5.9 der TSX Venture Exchange und des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“), das in der Richtlinie übernommen wurde. Das Unternehmen beabsichtigt, sich im Hinblick auf die Beteiligung der nahestehenden Person an dem Emissionsangebot auf die Befreiungen von den Anforderungen zur förmlichen Bewertung und zur Einholung der Genehmigung der Minderheitsaktionäre zu stützen, die in den Abschnitten 5.5 (b) und 5.7 (1)(a) des MI 61-101 enthalten sind. Die geplante Aufstockung unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Die mit der Privatplatzierung beschafften Mittel werden als allgemeines Working Capital sowie für aufsichtsrechtliche Lizenzierungsgebühren für die jüngsten Geschäftschancen in neuen Rechtssystemen eingesetzt.

Jede Jackpot-Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant zum Erwerb einer Stammaktie (ein „Warrant“), der den Inhaber berechtigt, bis zum 20. November 2025 eine Stammaktie des Unternehmens zum Preis von $0,10 pro Stammaktie zu erwerben (die „Warrants der Privatplatzierung“). Vorbehaltlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange hat das Unternehmen die Absicht, die Warrants der Privatplatzierung unter dem Symbol JJ.WT.C an der TSX-V zu notieren; diese Notierung tritt erst in Kraft, wenn die staatliche Haltefrist von vier Monaten und einem Tag für die Privatplatzierung abgelaufen ist.