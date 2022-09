Liberty Defense Holdings Ltd (Symbol Frankfurt: LD2A / WKN A3CMKM / ISIN CA53044R2063/ Symbol TSX: SCAN) Liberty Defense hat für ihr revolutionäres Flughafen-Sicherheitssystem HEXWAVE eine Vereinbarung mit einer der Top -3 US-Airlines abgeschlossen. Die ca. 3-monatige Testphase wird an einem großen amerikanischen Flughafen durchgeführt, mit dem Ziel, danach diese Testphase in eine permanente Geschäftsbeziehung umzuwandeln. Das wird der erste Riesenpaukenschlag für Liberty Defense. Eine Lead-Order von einer der Top US-Airlines und gleichzeitig einer der weltweit größten Airlines wäre der Türöffner nicht nur für andere Airlines in den USA, sondern würde Liberty Defense auch direkt ins Visier alle Airlines weltweit katapultieren. Das Flaggschiff-Produkt des Unternehmens „HEXWAVE“ kombiniert Millimeterwellensensoren und künstliche Intelligenz-Technologie, um metallische und nicht-metallische Bedrohungen zu erkennen, ohne dass Kleidungsstücke, Handys, Geldbörsen usw. abgelegt oder ausgezogen werden müssen. Die neue Technologie ermöglicht es bis zu 1.000 Personen pro Stunde zu verarbeiten. Die Leistung der Durchgangsschleuse ermöglicht eine erweiterte Erkennung moderner, sich ständig weiterentwickelnder Bedrohungen, zu denen auch 3D-gedruckte Waffen sowie Flüssig-, Plastik- und Pulversprengstoffe gehören. Liberty Defense hat bereits verschiedene Vereinbarungen mit Flughäfen und Organisationen geschlossen, die derzeit das HEXWAVE Produkt testen. Darunter der Pearson International Airport in Toronto/Kanada sowie auch der Logan International Airport in Boston/USA.





Insbesondere die US-Flugsicherheitsbehörde (TSA) hat sehr großes Interesse an diesem Produkt gezeigt und bereits im Jahr 2021 einen Vertrag mit Liberty Defense geschlossen und der Gesellschaft einen Entwicklungszuschuss in Höhe von US$ 500.000 gezahlt. Die renommierte Gesellschaft Canaccord hat hierzu ebenfalls einen Research Bericht veröffentlicht.

Liberty Defense wird unserer Meinung nach einer der ganz wichtigen Player auf dem Markt der Sicherheitssysteme. Das Produkt ist seit August 2022 bei diversen Flughäfen und Organisationen im Einsatz und hat bisher nur positives Feedback bekommen. Das Potential für den internationalen Markt ist gigantisch. Wir können risikobewussten Anlegern nur empfehlen sich hier rechtzeitig zu engagieren. Das ist die Technologie von morgen! Für weitere Informationen, Videos wie das System arbeitet, Interviews und Research Reports besuchen Sie bitte unsere deutsche Webseite www.technologypower.de oder die Webseite der Gesellschaft www.libertydefense.com