Nachfolgemonitor 2022: Generationenproblem verschärft sich (FOTO) Berlin (ots) - Die jährlich aktualisierte Studie Nachfolgemonitor erlaubt mit dem heute veröffentlichten Report 2022 erstmals einen ausführlicheren Blick auf den Erfolg von mittelständischen Unternehmensübernahmen im wirtschaftlich schwierigen Jahr 2019 und im ersten Corona-Jahr 2020. Trotz des problematischen Umfelds konnten Nachfolger die Umsätze der von ihnen im Jahr 2018 erworbenen Unternehmen auch noch in 2020 durchschnittlich auf dem Niveau halten, das zwei Jahre vor der Übernahme erreicht worden war. In diesem zweijährigen Vorher/Nachher-Vergleich brachen die Gewinne jedoch deutlich ein, während der Nachfolgemonitor 2021 noch eine positive Gewinnentwicklung vermerken konnte. Überraschenderweise sind dafür aber nicht allein "die Krisen" verantwortlich. Im Zusammenhang mit dem Alter und den Investitionsstrategien der übergebenden Firmeninhaber zeigt sich ein zunehmendes Generationenproblem.

Wie bei den vorherigen drei Ausgaben seit 2019 beruht die Studie "Nachfolgemonitor 2022" auf Daten der regionalen Bürgschaftsbanken, die unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Holger Wassermann ausgewertet wurden. Wassermann nutzt dafür seine Expertise aus der Mittelstandsforschung an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management sowie seine praktische Erfahrung als Geschäftsführer der INTAGUS GmbH, einer Unternehmensberatung für M&A-Transaktionen im Mittelstand. "Die vorliegenden Langzeitdaten interpretiere ich dahingehend", so erläutert Wassermann, "dass viele Alteigentümer in den Jahren vor der Übernahme Investitionen unterlassen, insbesondere bei der Digitalisierung. Im Hinblick auf die nicht bekannten IT-Strukturen eines künftigen Nachfolgers ist das sogar rational, aber die Übernehmenden müssen diese Investitionen dann nachholen".



"Digital Natives" stoßen auf traditionelle Geschäftsprozesse

Hinsichtlich des Einsatzes moderner Digital-Technologien nimmt Holger Wassermann dabei einen immer deutlicheren Bruch zwischen den Einstellungen der Altinhaber und denen der Nachfolgerinnen und Nachfolger wahr: "Unternehmensnachfolger sind typischerweise zwischen und 30 und 40 Jahre alt und sie sind zeitlich mit dem Computer und der Entwicklung des Internets in die Ausbildung und das Berufsleben eingetreten. Selbst jene Eigentümer, die bereits im relativen frühen Alter zwischen 55 und 65 Jahren die Unternehmensnachfolge anstreben, wuchsen hingegen mit traditionellen Geschäftsprozessen auf. Immerhin 13% aller übergebenden Unternehmer sind sogar älter als 70 Jahre. Da kann es dann jeweils erheblichen Veränderungsbedarf geben, um die entsprechenden Unternehmen der aktuellen Marktentwicklung anzupassen."